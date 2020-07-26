Аэропорт Шереметьево открыл въезд к терминалу D

Отмечается, что заезд будет восстановлен в ночь на 27 июля для автобусов 817, 851 и Н1.

С ночи 26 июля на 27 июля (с 0:00) восстанавливается заезд автобусов 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево, — говорится в сообщении.

С 1 августа РФ возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.