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Аэропорт Шереметьево открыл въезд к терминалу D

News.ruиещё 4
58 минут назад
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Международный аэропорт Шереметьево открыл заезд к терминалу D, который в апреле был закрыт из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Аэропорт Шереметьево открыл въезд к терминалу D
Фото: News.ruNews.ru
Отмечается, что заезд будет восстановлен в ночь на 27 июля для автобусов 817, 851 и Н1.
Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
С ночи 26 июля на 27 июля (с 0:00) восстанавливается заезд автобусов 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево, — говорится в сообщении.
С 1 августа РФ возобновляет международное авиасообщение, и первыми странами, в которые можно будет полететь, оказались Британия, Турция и Танзания. При этом все прибывающие в Соединённое Королевство из России пассажиры, вне зависимости от гражданства, будут обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель.
Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международный аэропорт Шереметьево запустили пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус прилетающих и вылетающих пассажиров. Тест-системы производства компании EMG выдают результат через час.
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Новости Москвы,Катастрофы,Аэропорт Шереметьево,Российский фонд прямых инвестиций
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