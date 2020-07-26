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Москва разработала специальную программу по благоустройству районов 

Моя Москва.онлайн и ещё 12 2 часа назад
Москва разработала программу по благоустройству районов
Фото: Моя Москва.онлайн
В Москве объемы благоустройства из-за короанвируса уменьшились, но город планирует наверстать эти показатели в последующие годы.
Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».
По его словам, в предыдущие два года были проведены большие работы на территории Капотни.
Сейчас снятие ограничений позволило возобновить благоустройство в Дорогомилове. Здесь продолжится проект создания комфортного общественного пространства в районе Киевского вокзала.
В Даевом и Ананьевском переулках будут приведены в порядок дворы, обустроены детские и спортивные площадки, создано комфортное и безопасное пространство для пешеходов.
Также специалисты продолжили благоустраивать столичные пруды.
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