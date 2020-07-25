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В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Раскрыто число новых погибших от COVID-19 в Москве
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4398.
Всего за время пандемии в России выявили около 806 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 192 человека умерли, более 597 тысяч выздоровели.
Треть зарегистрированных случаев — 237 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Происшествия
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