Раскрыто число новых погибших от COVID-19 в Москве

В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв в столице достигло 4398.

Всего за время пандемии в России выявили около 806 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 192 человека умерли, более 597 тысяч выздоровели.

Треть зарегистрированных случаев — 237 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.