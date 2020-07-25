Девять пациентов с COVID-19 скончались в Москве

В Москве за последние сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся в столице достигло 4398 человек. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.