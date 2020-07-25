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За последние сутки девять пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад
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В Москве за последние сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся в столице достигло 4398 человек. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По данным штаба, у всех пациентов был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат теста на COVID-19.
Оперативный штаб напоминает, что в случае появления симптомов ОРВИ, нужно оставаться дома, вызвать медика и не заниматься самолечением.
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