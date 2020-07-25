В Москве перестали работать четыре станции метро

Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Telegram-канале «Что там в Москве ?».

Речь идет о станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Утром 28 июля они снова будут готовы принимать пассажиров, но сейчас на данном участке проводятся работы по устройству современного бесстыкового пути, то есть с меньшим количеством рельсовых стыков для более комфортного движения поездов.

Москвичи могут воспользоваться бесплатными автобусами, чтобы доехать до станции «Коммунарка». Городской общественный транспорт проезжает по маршруту Сокольнической линии метро — от станции до станции — и останавливается около вестибюлей. Кроме того, можно воспользоваться остальными постоянными автобусами, чьи рейсы курсируют мимо временно закрытых станций метро.

Накануне сообщалось, что максимальное число людей в масках и перчатках бывает на таких станциях, как «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская». При этом рейтинг с наименьшим числом пассажиров, соблюдающих масочный режим, возглавили станции метро: «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «Савеловская» и «ВДНХ».

14 июля стало известно, что до 19 августа особый график вводят на Сокольнической линии метро, на станциях «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». «В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00», — заявили в пресс-службе столичного метро.