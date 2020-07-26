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Сегодня в Московском регионе ожидается до 25 градусов тепла и дождь 

Вести Подмосковья и ещё 3 2 часа назад
Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе
Фото: pixabay.com
26 июля в Москве и Подмосковье синоптики обещают переменную облачность, дождь и до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Отмечается, что Московский регион будет находиться в малоградиентном барическом поле высокого давления под влиянием тёплого атмосферного фронта. Дожди будут кратковременными. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление к середине дня будет находиться у отметки в 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50%.
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