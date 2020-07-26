Теплая и дождливая погода ожидается в Московском регионе

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26 июля в Москве Подмосковье синоптики обещают переменную облачность, дождь и до 25 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что Московский регион будет находиться в малоградиентном барическом поле высокого давления под влиянием тёплого атмосферного фронта. Дожди будут кратковременными. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление к середине дня будет находиться у отметки в 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50%.