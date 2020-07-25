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Погода в Москве: сухая и теплая погода ожидается в столице 25 июля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Сухая и теплая погода ожидается в Москве 25 июля
Фото: Вечерняя Москва
Предстоящим днем, в субботу, 25 июля, в Московском регионе ожидается сухо и солнечно, благодаря антициклону, центр которого разместится над югом Тульской области. По данным синоптиков, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков.
Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса, по области температура ожидается 19–24 градуса тепла.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного повышенное 750 миллиметров ртутного столба. Содержание кислорода в пределах климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».
Отмечается, что метеопатические реакции при таких внешних условиях развиваются редко, для многих людей с различными хроническими заболеваниями такие погодные условия являются комфортными.
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Новости Москвы , Погода , Тульская Область
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