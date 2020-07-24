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Вакцинация от коронавируса в столице будет бесплатной 

РИАМО 29 минут назад
Вакцинация от коронавируса в столице будет бесплатной
Фото: РИА Новости
В Москве вакцинация населения от коронавирусной инфекции будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Как только начнется производство вакцины мы начнем прививать. Вся вакцинация будет бесплатной. Вся клиническая и амбулаторная сеть будет на это работать», — сказал Собянин.
Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что вакцинация от Covid-19 может начаться уже в августа, первыми будут привиты медики.
Также Собянин заявлял, что в мегаполисе не планируется повторный ввод ограничительных мер из-за коронавируса, но нужно быть осторожными и ждать вакцину.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Михаил Мурашко
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