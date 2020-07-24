Вакцинация от коронавируса в столице будет бесплатной 

«Как только начнется производство вакцины мы начнем прививать. Вся вакцинация будет бесплатной. Вся клиническая и амбулаторная сеть будет на это работать», — сказал Собянин.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что вакцинация от Covid-19 может начаться уже в августа, первыми будут привиты медики.

Также Собянин заявлял, что в мегаполисе не планируется повторный ввод ограничительных мер из-за коронавируса, но нужно быть осторожными и ждать вакцину.