Кассирам в Москве предрекли исчезновение

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк считает, что в столице в течение 10 лет большинство кассиров заменят автоматические терминалы самообслуживания. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшее 10-летие этот формат будет превалировать", — сказал Немирюк.

По его словам, многие московские магазины уже начинают экспериментировать с заменой продавцов на терминалы, а в дальнейшем тенденция к исчезновению людей за прилавками будет нарастать.