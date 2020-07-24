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Власти Москвы рассказали об исчезновении профессии кассира 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Кассирам в Москве предрекли исчезновение
Фото: РИА Новости
Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк считает, что в столице в течение 10 лет большинство кассиров заменят автоматические терминалы самообслуживания. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Пока сохраняется формат в более 95% случаев с участием кассиров. Но это формат ближайшего будущего: сказать, что в следующем году перейдут, это тяжело, но в ближайшее 10-летие этот формат будет превалировать", — сказал Немирюк.
По его словам, многие московские магазины уже начинают экспериментировать с заменой продавцов на терминалы, а в дальнейшем тенденция к исчезновению людей за прилавками будет нарастать.
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Новости Москвы , Общество , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , Радиостанция "Говорит Москва"
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