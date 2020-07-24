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Москвич четыре часа смотрел на автобусы 

Мослента 2 часа назад
Москвич четыре часа смотрел на автобусы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Транспортный аналитик и житель Москвы Алексей Радченко провел эксперимент — он четыре часа сидел на остановке и смотрел на автобусы. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Московский комсомолец».
В четверг, 23 июля, мужчина сел на автобусную остановку «Управа района Бутырский» и выбрал временной отрезок с 17:08 до 21:00, то есть час-пик. Уточняется, что к выбранной остановке подъезжают автобусы шести маршрутов, из которых два районных, а остальные — социальные. Радченко фиксировал прибытие транспортного средства и затем сверялся с расписанием.
Отмечается, что из 16 рейсов автобуса 238 (улица Фонвизина — станция Лосиноостровская) было выполнено только 13, из 10 рейсов по маршруту 126 (метро «Тимирязевская» — метро «Марьина Роща») — всего шесть. Автобус 12 (метро «Тимирязевская» — 2-й Красногвардейский проезд) из положенных 11 раз приехал только девять. Автобус 23 (Юрловский проезд — метро «Тимирязевская») выполнил вдвое меньше заявленных передвижений — из шести машин приехало только три.
В итоге выяснилось, что весь городской транспорт, который проезжает остановку «Управа района Бутырский» не движется по заявленному графику. Оказывается, что из 17 автобусов из 70 заявленных в расписании просто не приехали. Кроме того, каждый второй из прибывших по своему маршруту не выполнил установленного плана.
В августе прошлого года житель Москвы Павел Пряников рассказал, что в течение четырех часов наблюдал из башни «Око» за судоходством на главной реке столицы. По его словам, за это время по Москве-реке прошло всего три судна — баржа и два прогулочных кораблика.
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Новости Москвы , Павел Пряников , Алексей Радченко , Московский комсомолец
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