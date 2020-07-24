Москвич четыре часа смотрел на автобусы 

Транспортный аналитик и житель Москвы Алексей Радченко провел эксперимент — он четыре часа сидел на остановке и смотрел на автобусы. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Московский комсомолец».

В четверг, 23 июля, мужчина сел на автобусную остановку «Управа района Бутырский» и выбрал временной отрезок с 17:08 до 21:00, то есть час-пик. Уточняется, что к выбранной остановке подъезжают автобусы шести маршрутов, из которых два районных, а остальные — социальные. Радченко фиксировал прибытие транспортного средства и затем сверялся с расписанием.

Отмечается, что из 16 рейсов автобуса 238 (улица Фонвизина — станция Лосиноостровская) было выполнено только 13, из 10 рейсов по маршруту 126 (метро «Тимирязевская» — метро «Марьина Роща») — всего шесть. Автобус 12 (метро «Тимирязевская» — 2-й Красногвардейский проезд) из положенных 11 раз приехал только девять. Автобус 23 (Юрловский проезд — метро «Тимирязевская») выполнил вдвое меньше заявленных передвижений — из шести машин приехало только три.

В итоге выяснилось, что весь городской транспорт, который проезжает остановку «Управа района Бутырский» не движется по заявленному графику. Оказывается, что из 17 автобусов из 70 заявленных в расписании просто не приехали. Кроме того, каждый второй из прибывших по своему маршруту не выполнил установленного плана.