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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Пробки на дорогах оцениваются в пять баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное и Северное Измайлово, Гольяново, Метрогородок).
На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Вешняки), на северо-востоке (в районах Бибирево и Лианозово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, Мира.
Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено на нескольких участках.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных, Большом и Малом Москворецком мостах, на Пречистенской, Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Софийской набережных, на ул. Балчуг, Солянка, Маросейка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, а также в Театральном и Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла, в 21:00 — три балла.
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