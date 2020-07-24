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Мэр Москвы поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ 

Агентство «Москва» и ещё 3 2 часа назад
Собянин поздравил выпускников со сдачей ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Слова поздравления он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ! Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, одноклассниками — по старой школьной традиции», — подчеркнул мэр.
Собянин также отметил вклад учителей и школьников в борьбу столицы с коронавирусом.
«Москва побеждает коронавирус, и в этой победе есть большая доля вашего труда. Московские учителя совершили настоящий профессиональный подвиг. Перевели всю работу в дистанционный режим и три месяца были рядом с вами. Ваши родные стали для вас надежной опорой и поддержкой. Вы сами проявили свои лучшие качества — выдержку, дисциплину, ответственность и навыки самостоятельного труда», — отметил мэр.
По его словам, выпускники проявили свои лучшие качества — выдержку, дисциплину, ответственность и навыки самостоятельного труда.
«В эти дни вы сдавали не только ЕГЭ, но и экзамен на право быть взрослыми. И успешно выдержали этот экзамен! Впереди прекрасная студенческая пора. Уже в сентябре вы окунетесь в мир новых знаний, знакомств и впечатлений», — заключил Собянин.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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