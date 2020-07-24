Собянин поздравил выпускников со сдачей ЕГЭ

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Слова поздравления он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и успешной сдачей ЕГЭ! Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, одноклассниками — по старой школьной традиции», — подчеркнул мэр.

Собянин также отметил вклад учителей и школьников в борьбу столицы с коронавирусом.

«Москва побеждает коронавирус, и в этой победе есть большая доля вашего труда. Московские учителя совершили настоящий профессиональный подвиг. Перевели всю работу в дистанционный режим и три месяца были рядом с вами. Ваши родные стали для вас надежной опорой и поддержкой. Вы сами проявили свои лучшие качества — выдержку, дисциплину, ответственность и навыки самостоятельного труда», — отметил мэр.

По его словам, выпускники проявили свои лучшие качества — выдержку, дисциплину, ответственность и навыки самостоятельного труда.