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Москвичей приглашают протестировать чат-бота метро 

Mos.ru 2 часа назад
Москвичей приглашают протестировать чат-бота метро
Фото: ТАСС
Московский метрополитен завершает один из финальных этапов разработки собственного чат-бота. Принять участие в тестировании возможностей виртуального помощника приглашают пассажиров столичной подземки. Участники фокус-группы должны будут задавать чат-боту как можно больше вопросов о работе московского метро. Это позволит разработчикам доработать программу.
Все участники теста получат специальные тематические карты «Тройка», а 10 наиболее активных участников — карту «Тройка» с балансом три тысячи рублей. К проекту планируется привлечь до тысячи человек.
Стать участником фокус-группы может любой желающий. Для этого необходимо с сегодняшнего дня подать заявку на адрес электронной почты: chatbot@mosmetro.ru. В ответном письме пользователь получит подтверждение регистрации и инструкции. Помимо адреса площадки, где будет проходить тестирование, они будут включать несколько ключевых тем, на которые нужно будет пообщаться с чат-ботом.
Тестирование на фокус-группе позволит разработчикам скорректировать сценарий, а чат-боту — найти ответы на дополнительные вопросы и научиться лучше понимать запросы пользователей.
«Чат-бот Московского метрополитена станет одним из наиболее технологичных и современных информационных клиентских сервисов. Он сможет не только отвечать на широкий круг вопросов о работе метро, МЦК и МЦД, но и помогать искать забытые вещи, составлять заявки на обеспечение мобильности пассажиров и даже шутить. Тестовое взаимодействие научит чат-бота воспринимать по-разному написанные вопросы, лучше понимать речь собеседника, а также исключить неверные формулировки или другие возможные недочеты», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Виртуальный помощник будет доступен на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении «Метро Москвы», в популярных мессенджерах, а также в одной из соцсетей столичной подземки.
Как именно будет выглядеть чат-бот, пока неизвестно. Голосование за лучшие образ и имя виртуального помощника сейчас проходит в проекте «Активный гражданин».
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