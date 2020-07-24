В Парке Горького начался выпускной 

Москве начался общегородской выпускной в Парке Горького. Первые выпускники уже прибывают на мероприятие. Праздничная программа пройдет в разных зонах на территории всего парка, в 22:00 начинается концерт, на нем выступят более 40 артистов. В полночь выпускников ждет праздничный салют. За несколько часов до начала праздника в парке прошла очередная масштабная дезинфекция. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

«Выпускники уже прибывают на мероприятие, всего планируется, что в мероприятии примут участие более 15 тыс. человек. Для всех гостей праздника изготовили тематические маски — их участники получают на входе. В 22:00 на сценах на набережной и у главного фонтана начнется грандиозный концерт — для ребят выступят певцы и артисты. В полночь в честь выпускников запустят праздничный салют», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на выпускном обеспечены все меры безопасности для здоровья участников. Накануне мероприятия на территории парка прошла масштабная генеральная уборка и дезинфекция. За несколько часов до начала состоялась очередная санитарная обработка. Персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус.

Участникам выпускного перед отправлением в Парк Горького в автобусах измерили температуру. На входе в парк осуществляется бесконтактная термометрия и дезинфекция рук. Также по всей территории установлено 100 стоек с антисептиками для обработки рук. Кроме того, мероприятия будут проходить в разных частях Парка Горького с целью максимального разобщения участников.