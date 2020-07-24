Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участок Сокольнической линии метро закроют до 28 июля 

Mos.ru и ещё 11 13 часов назад
Участок красной линии метро закроют до 28 июля
Фото: mos.ru. Евгений Самарин
Для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы с остановками у закрытых станций метро.
24 июля в 23:00 закроют станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля.
До станции «Коммунарка» можно будет доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта.
Подробнее о закрытии участка — на сайте Московского метрополитена.
Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый режим работы до 19 августа (включительно). В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты, в остальное время будут работать до 23:00. Это необходимо, чтобы закончить устройство бесстыкового пути на участке линии.
До 19 августа участок Сокольнической линии метро будет работать по особому графику
Видео дня. Шепелев заплатит родителям Фриске 7 миллионов рублей
Mos.ru: последние новости
Сергей Собянин: Строительство станции БКЛ «Электрозаводская» завершат до конца года Сергей Собянин: Строительство станции БКЛ «Электрозаводская» завершат до конца года Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа Москвичей приглашают протестировать чат-бота метро Москвичей приглашают протестировать чат-бота метро
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Видео
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
00:18
Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США
Армия Войска
Массовая драка в Москве попала на видео
00:14
Массовая драка в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
02:29
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Происшествия Ближний Восток
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
01:04
Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО
Армия
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
02:05
Мальчик ослеп после удара током и попал на видео
Происшествия
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
00:50
Горящий мусоровоз на улицах города попал на видео
Происшествия
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
00:59
Появилось видео со спасенной рыбаками выдрой
Происшествия
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
00:17
Появилось видео пожара на складе картона в Мытищах
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение