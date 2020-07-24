Участок красной линии метро закроют до 28 июля

Для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы с остановками у закрытых станций метро.

24 июля в 23:00 закроют станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля.

До станции «Коммунарка» можно будет доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта.

Подробнее о закрытии участка — на сайте Московского метрополитена.

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый режим работы до 19 августа (включительно). В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты, в остальное время будут работать до 23:00. Это необходимо, чтобы закончить устройство бесстыкового пути на участке линии.

До 19 августа участок Сокольнической линии метро будет работать по особому графику