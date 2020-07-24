Москвичей пригласили на концерты на ВДНХ

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В третий сезон проекта "Музыка на крыше" москвичей приглашают послушать живые концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала: "Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям".