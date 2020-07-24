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Наталья Сергунина пригласила на концерты на ВДНХ «Музыка на крыше» 

Российская Газета 1 час назад
Москвичей пригласили на концерты на ВДНХ
Фото: РИА Новости
В третий сезон проекта "Музыка на крыше" москвичей приглашают послушать живые концерты на крыше павильона "Рабочий и колхозница".
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала: "Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям".
Концертная площадка разместится на постаменте скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница". Откроются выступления группой Sirotkin. Ее концерт в стиле инди-рок можно послушать 2 августа в 20:00.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Вера Мухина
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