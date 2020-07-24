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В Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора 

RT на русском и ещё 4 33 минуты назад
В Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора
Фото: mos.ru
В столице запустили интернет-ресурс чистая-москва.рф, где собрана вся необходимая информация о раздельном сборе отходов.
Помимо полезных советов и памяток, горожане смогут узнать адреса пунктов приёма батареек, градусников и лампочек, передаёт «Москва 24» слова представителей департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Также на портале чистая-москва.рф будут собраны ссылки на интересные публикации в СМИ, посвящённые сортировке мусора.
В разделе «Видео» опубликованы мультфильмы для детей, рассказывающие о работе программы.
Ранее сайт vostokmedia.ru сообщал о том, как власти Приморского края собираются реализовывать технологию раздельного сбора мусора.
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