Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа 

Об этом Сергей Собянин рассказал во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».

«Мы считаем это начинание очень важным, так как люди могут получить там определенные профилактические обследования, и будем развивать и насыщать эти кабинеты здоровья в центрах госуслуг дополнительным оборудованием так, чтобы спектр исследований, который там проводится, не уменьшался, а, наоборот, увеличивался», — сказал Мэр Москвы.

С 1 августа в городе также откроются кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трех тысяч мест. Зрительные залы должны будут заполняться не более чем на 50 процентов.

«Что касается деятельности театров и концертных залов: она разрешена с 1 августа при заполняемости залов не более чем на 50 процентов», — подчеркнул Сергей Собянин.

В городе продолжают смягчать ограничения, введенные в марте из-за новой коронавирусной инфекции. Еще 13 июля в Москве открылись образовательные учреждения, возобновились очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.

В центрах госуслуг открылась первая после снятия ограничений офлайн-выставка

Сергей Собянин также напомнил, что в столице разрешили работу детских технопарков — однако в силу сезонности открыты еще не все. Запись на очные занятия уже открыли «Траектория взлета», «Калибр», «Кулибин Про», детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, «Москва» и «Мосгормаш».

«Большинство детских технопарков начнет работу с 1 сентября вместе с открытием школ. Но какая-то часть технопарков работает уже сегодня», — отметил Мэр Москвы.

По его словам, сейчас в городе доступны и другие активности для детей: аттракционы в парках, скверах, а также специализированные аттракционы, расположенные в торговых центрах.