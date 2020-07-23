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Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа 

Mos.ru 1 час назад
Кабинеты «Мое здоровье» возобновят работу с 1 августа
Фото: Mos.ru
Об этом Сергей Собянин рассказал во время прямого эфира на телеканале «Россия 24».
«Мы считаем это начинание очень важным, так как люди могут получить там определенные профилактические обследования, и будем развивать и насыщать эти кабинеты здоровья в центрах госуслуг дополнительным оборудованием так, чтобы спектр исследований, который там проводится, не уменьшался, а, наоборот, увеличивался», — сказал Мэр Москвы.
С 1 августа в городе также откроются кинотеатры, театры и концертные залы, в которых не более трех тысяч мест. Зрительные залы должны будут заполняться не более чем на 50 процентов.
«Что касается деятельности театров и концертных залов: она разрешена с 1 августа при заполняемости залов не более чем на 50 процентов», — подчеркнул Сергей Собянин.
В городе продолжают смягчать ограничения, введенные в марте из-за новой коронавирусной инфекции. Еще 13 июля в Москве открылись образовательные учреждения, возобновились очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах для детей и взрослых.
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Сергей Собянин также напомнил, что в столице разрешили работу детских технопарков — однако в силу сезонности открыты еще не все. Запись на очные занятия уже открыли «Траектория взлета», «Калибр», «Кулибин Про», детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, «Москва» и «Мосгормаш».
«Большинство детских технопарков начнет работу с 1 сентября вместе с открытием школ. Но какая-то часть технопарков работает уже сегодня», — отметил Мэр Москвы.
По его словам, сейчас в городе доступны и другие активности для детей: аттракционы в парках, скверах, а также специализированные аттракционы, расположенные в торговых центрах.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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