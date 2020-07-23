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Трафик в Москве восстановился на 90% после снятия ограничений 

ТАСС 1 час назад
Трафик в Москве восстановился на 90%
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, городской трафик восстановился примерно на 90% в сравнении с показателями 2019 года.
"Можно констатировать, что город примерно открыт на процентов 90 по сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.
По словам мэра, столица восстановила все объемы "в своей динамике и в движении".
"Это значит [восстановлены] активность бизнеса, активность сферы слуг и работы предприятий", — пояснил Собянин.
В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован с 1 августа.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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