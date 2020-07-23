Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная

«Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определённые меры предосторожности соблюдать», — сказал он в интервью в эфире «России 24».

Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.