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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

RT на русском и ещё 20 53 минуты назад
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
«Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определённые меры предосторожности соблюдать», — сказал он в интервью в эфире «России 24».
Ранее сообщалось, что ещё 453 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего в столице вылечились уже более 173 тыс. человек.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Владимир Никифоров , Сергей Собянин , Федеральное медико-биологическое агентство
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