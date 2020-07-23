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Лукашенко рассказал, во сколько Белоруссии обошлась борьба с COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Лукашенко рассказал, во сколько Белоруссии обошлась борьба с COVID-19
Фото: РИА Новости
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Борьба с коронавирусом COVID-19 уже обошлась бюджету Белоруссии почти в 500 миллионов белорусских рублей (более 200 миллионов долларов), но человек важнее денег, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
"Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег", — заявил Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны. Подробности приводит пресс-служба президента.
Как отметил глава государства, благодаря общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась, количество заболевших снижается. Лукашенко уточнил, что имеет в виду не «протестированных, а реально заболевших». При этом он обратил внимание, что ситуация с COVID-19 в мире далеко не оптимистична, этой болезнью заразились почти 15 миллионов человек, и есть страны, где вводят повторные ограничительные меры.
"То есть людей заперли, ввели комендантский час, открыли и получили новый всплеск болезни, пришлось снова запирать в квартирах", — заметил президент.
В связи с этим и во избежание второй волны заболеваемости Лукашенко заявил, что поддерживает медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Белоруссии. «Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями», — сказал глава республики
По его словам, в стране созданы идеальные условия для отдыха. «Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, что такое Полесье посмотреть. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется», — сказал президент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались. В Белоруссии на среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 66 521, в том числе сообщалось о 513 умерших. Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , СНГ , Александр Лукашенко , ВОЗ , РИА Новости , Минск
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