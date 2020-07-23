На улицах Москвы появились «умные» лавочки

Их устанавливают в городе по программе «Мой район».

Ежегодно в рамках этого проекта благоустраивают сотни парков и общественных пространств. Например, в сквере Ислама Каримова на Большой Полянке есть лавочки с разъемами для зарядки гаджетов, они работают от солнечной энергии. Иногда они оснащены интерактивными экранами, которые транслируют местные новости, погоду, карты, рекламу. А в парке «Торфянка» и на станции «Петровско-Разумовская» установлены скамейки с защитой от бездомных. У Лужкова моста находится самая необычная лавочка — «Скамья примирения». Она дугообразной формы, поэтому люди не могут сесть подальше друг от друга.