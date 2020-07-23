Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В скверах и на улицах Москвы появились «умные» лавочки 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
На улицах Москвы появились «умные» лавочки
Фото: РИА Новости
Их устанавливают в городе по программе «Мой район».
Ежегодно в рамках этого проекта благоустраивают сотни парков и общественных пространств. Например, в сквере Ислама Каримова на Большой Полянке есть лавочки с разъемами для зарядки гаджетов, они работают от солнечной энергии. Иногда они оснащены интерактивными экранами, которые транслируют местные новости, погоду, карты, рекламу. А в парке «Торфянка» и на станции «Петровско-Разумовская» установлены скамейки с защитой от бездомных. У Лужкова моста находится самая необычная лавочка — «Скамья примирения». Она дугообразной формы, поэтому люди не могут сесть подальше друг от друга.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Говорит Москва: последние новости
Собянин счёл невозможным скрыть реальную картину с коронавирусом в Москве Собянин счёл невозможным скрыть реальную картину с коронавирусом в Москве В Московском зоопарке у полярной совы вылупились три птенца В Московском зоопарке у полярной совы вылупились три птенца Выпускной для московских школьников устроят в Парке Горького 24 июля Выпускной для московских школьников устроят в Парке Горького 24 июля
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение