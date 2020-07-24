В столице выявили 645 новых случаев COVID-19

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"Распределение по субъектам: 1. Москва (645), 2. Свердловская область (248), 3. Ханты-Мансийский АО (196)", — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе — шесть, Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе — один.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.