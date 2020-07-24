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В Москве выявили 645 новых случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В столице выявили 645 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 645, Свердловской области — 248, Ханты-Мансийском автономном округе — 196, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва (645), 2. Свердловская область (248), 3. Ханты-Мансийский АО (196)", — говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе — шесть, Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе — один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Свердловская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
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