Москвичи оценили обновленный памятник Высоцкому 

Москвичи оценили обновленный памятник советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому, установленный на его могиле на Ваганьковском кладбище. Видео опубликовано в пятницу, 24 июля, в Telegram-канале «Что там в Москве ?».

На записи показано, как горожане рассматривают скульптуру и высказывают негативные комментарии из-за измененных черт актера. «Нам не нравится, старый был лучше. Он [актер] здесь вообще на себя не похож», — заявили москвичи. — Действительно Жеглов . Памятник милиционеру в смирительной рубашке».

Изначально скульптуру поэта в 1985 году разработал архитектор Александр Рукавишников . По его словам, со всеми изменениями согласны родственники Высоцкого. Кроме того, теперь первоначальная мысль архитектора воплотилась в реальность.

Уточняется, что раньше у памятника Высоцкому были сомкнутые губы и пространственный взгляд, а сейчас — открытый рот, а выражение лица напоминает милицейского Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», отмечает «Москва 24».

Владимир Высоцкий — известный советский поэт, автор-исполнитель песен и актер. Он родился в 1938 году в Москве. Россиянам он запомнился по ролям в кинокартинах «Плохой хороший человек» и «Место встречи изменить нельзя». Его избранные стихи: «Большой каретный», «Братские могилы», «Кони привередливые», «Райские яблоки» и «Баллада о детстве». Умер 25 июля 1980 года. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, заявили врачи. Похоронен на Ваганьковском кладбище.