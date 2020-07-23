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Погода в Москве: жителям пообещали теплую и сухую осень 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Москвичам пообещали теплую и сухую осень
Фото: РИА Новости
Осенние месяцы в Москве будут теплыми, большого количества осадков не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, количество дождей будет в рамках нормы.
— Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра. В среднем сезон ожидается умеренно теплым, — отметил синоптик.
Он добавил, что в среднем в сентябре выпадет около 65 миллиметров осадков, в октябре — 59 миллиметров, в ноябре — 58 миллиметров. Как пояснил Леус, это даже меньше, чем в летний период.
Вместе с тем температура воздуха превысит норму примерно на градус. В первый осенний месяц воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов, во второй — до плюс шести. В завершение осени столичных жителей ждет температура примерно минус два градуса.
В беседе с «Москвой 24» метеоролог заключил, что влажное лето не повлияет на количество осадков осенью.
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Новости Москвы , Погода
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