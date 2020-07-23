Москвичам пообещали теплую и сухую осень

Осенние месяцы в Москве будут теплыми, большого количества осадков не ожидается. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, количество дождей будет в рамках нормы.

— Прогнозируемое количество дождей уложится в рамки климатической нормы и составит 182 миллиметра. В среднем сезон ожидается умеренно теплым, — отметил синоптик.

Он добавил, что в среднем в сентябре выпадет около 65 миллиметров осадков, в октябре — 59 миллиметров, в ноябре — 58 миллиметров. Как пояснил Леус, это даже меньше, чем в летний период.

Вместе с тем температура воздуха превысит норму примерно на градус. В первый осенний месяц воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов, во второй — до плюс шести. В завершение осени столичных жителей ждет температура примерно минус два градуса.

В беседе с «Москвой 24» метеоролог заключил, что влажное лето не повлияет на количество осадков осенью.