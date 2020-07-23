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На московском выпускном выступят более 40 артистов 

ТАСС 57 минут назад
На московском выпускном выступят более 40 артистов
Фото: ТАСС
Праздничную программу для Московского выпускного, который пройдет 24 июля, подготовили в столице: мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего Парка Горького, а в 22:00 мск начнется концерт, на котором выступят более 40 артистов, сообщила в четверг пресс-служба комплекса социального развития Москвы.
"Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22:00 на сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана начнется грандиозный концерт — для ребят выступят их любимые певцы и артисты. Также в честь выпускников запустят праздничный салют. Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность, поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм", — сказали в пресс-службе.
Первая площадка — "Фантазия #Мечтай" — это зона погружения в концепцию мероприятия. Пройдя сквозь входную арку Парка Горького, ребята окажутся на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы, театрализованные представления, тематические фотозоны и волшебный лес.
В зоне "Коммуникация #Общайся" на сцене Stand Up и "Открытый микрофон" выступят популярные комики телеканала ТНТ. Также выпускники смогут проверить свои знания в интеллектуальной битве "Квиз, плиз!" и попробовать себя в популярном шоу "Comment Out. Выпускной edition".
"Для тех, кто еще не определился с выбором профессии, будет работать арт-объект "Кем ты станешь в будущем?"— гость сможет сфотографироваться, а робот случайным образом определит возможную специальность. Процесс будет сопровождаться зрелищным тесла-шоу. Арт-объект расположен на площадке "Наука #Открывай", — говорится в сообщении.
При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Выпускники и их сопровождающие классами будут проходить на территорию парка. С 24 по 25 июля вход в парк будет открыт только для них по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.
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