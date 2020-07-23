Трое полярных совят родились в Московском зоопарке 

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В Московском зоопарке родились три птенца полярной совы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

«Наши посетители редко проходят мимо вольера белой (полярной) совы. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. А вот их птенцы пока совсем не похожи на белоснежных родителей — это пушистые серые комочки с большими желтыми глазами. Три птенца полярной совы вылупились около месяца назад. Сейчас они немного подросли и вышли из гнезда. Малыши уже самостоятельно берут пищу — могут заглотить мышку, если она будет лежать где-то поблизости. Но взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, а пол можно будет определить только через год», — сообщили в пресс-службе.

Как там отметили, это первое потомство для матери птенцов — четырехлетней самки полярной совы.

«Самец, которому 10 лет, начал ухаживать за своей спутницей еще зимой. Весной, когда все подсохло, совы выкопали в земле ямку, и самка отложила яйца. Она не покидала гнездо все время насиживания, а заботливый папа регулярно ее кормил и защищал — сотрудники зоопарка вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках, чтобы обеспокоенный отец их не поцарапал. До сих пор киперы подходят к птицам с опаской. У полярных сов просторный вольер сложной формы — там находятся террасы разной высоты, чтобы совы могли выбрать комфортное место. Сотрудники не стали косить в вольере траву, чтобы лишний раз не беспокоить птенцов — для совиной семьи это дополнительная защита от посторонних глаз и шумов», — добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что вольер полярных сов находится на Новой территории Московского зоопарка рядом с вольером белых медведей.