Упавший в метро Москвы пассажир остался жив

Все новости на карте

Пассажир московского метро, упавший на пути на станции "Красные ворота", остался жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 20:40 мск на станции "Красные ворота" Сокольнической линии метро с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для его извлечения", — сообщили в полиции.

Дежурившие на станции полицейские вызвали мужчине скорую помощь. Проводится проверка.

Ранее столичная подземка сообщила, что на Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.