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В Москве пассажир метро, упавший под поезд на «Красных воротах», остался жив 

ТАСС 30 минут назад
Упавший в метро Москвы пассажир остался жив
Фото: РИА Новости
Пассажир московского метро, упавший на пути на станции "Красные ворота", остался жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Около 20:40 мск на станции "Красные ворота" Сокольнической линии метро с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для его извлечения", — сообщили в полиции.
Дежурившие на станции полицейские вызвали мужчине скорую помощь. Проводится проверка.
Ранее столичная подземка сообщила, что на Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.
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