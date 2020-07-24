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Москве поезда метро не останавливаются на «Новокузнецкой» из-за требования полиции. Об этом сообщает РБК. Также такое сообщение опубликовано в Twitter Московского метрополитена.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что поезда проезжают эту станцию метро без остановки. Причина — бесхозная сумка.

Телеграм-канал «Московские новости» отмечает, что на «Новокузнецкой» перекрывают переход, там много сотрудников полиции и пожарных. Перекрыто движение в сторону «Алма-Атинской».