В Москве запустили сервис «Пульс столицы»

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Сервис "Пульс столицы", посвященный городскому развитию, запустили в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы продолжаем развивать проект для "активных граждан" и запускаем новый сервис — "Пульс столицы". В нем жители смогут узнать, что произошло в городе, оценить нововведения и достижения столицы и, самое главное, дать городу обратную связь", — рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Он отметил, что участие горожан позволяет составить объективную картину необходимых изменений в городе.

Сервис "Пульс города" отчасти работает по схожему с платформой "Активный гражданин" принципу. В приложении периодически будут доступны опросы по разным сферам жизни Москвы — культуре, предпринимательстве, досуге и другим.

Перечень тем планируют постепенно расширять. Помимо непосредственного ответа на вопросы, пользователи также смогут смотреть подробную информацию о той или иной сфере — в частности, о планах на ее развитие.

Накануне в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное лучшим паркам, смотровым площадкам и фонтанам. Москвичи могут отметить в опросе свои любимые места для отдыха.