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В Москве ввели штрафы за борщевик 

ТК «Звезда» 46 минут назад
В Москве ввели штрафы за борщевик
Фото: РИА Новости
За не принятые вовремя меры по удалению ядовитого растения, юридическим лицам придется заплатить государству до 700 тысяч рублей.
Правительство Москвы внесло поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые устанавливают штрафы от двух до 700 тысяч рублей за не принятые меры по устранению борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.
Согласно документу, собственник земельных участков обязан содержать их и облагораживать территорию Москвы в рамках границ данных земельных участков. В случае появления на них ядовитого растения, относящегося к виду борщевик Сосновского, владелец земли должен немедленно удалить его.
«Непринятие мер по удалению борщевика повлечет предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере 2-5 тысяч рублей, на должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, на юрлиц — 150-700 тысяч рублей», — рассказал депутат Валерий Головченко.
По словам парламентария, для эффективной борьбы нужен комплексный метод, включающий в себя не только устранение, но и контроль результатов удаления растения и профилактические меры по предотвращение его повторного появления.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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