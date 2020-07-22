В Москве появился пешеходный переход с препятствиями 

В московском районе Южное Бутово на улице Руднева появился пешеходный переход с препятствиями. Фотографию опубликовал в среду, 22 июля, Twitter-канал «Дикая Москва».

На снимке показано, что после новой бело-желтой зебры заканчивается асфальтное покрытие и начинается газон. Кроме того, в этом месте установили металлический забор, из-за которого перейти проезжую часть становится невозможно и даже опасно.

«Поставил запрещенные знаки. Как пользоваться — непонятно», — написал канал.

Пользователи сети также заявили, что это не единственный пример такого тупикового перехода в Москве. По словам @SashaPushkin374, такой же есть и около станции метро «Сокол».

«Люди по тому газону уж тропинку протоптали», — рассказал он.

22 июня сообщалось, что москвичи захотели перестроить Патриаршие пруды — политическая партия «Зеленая Альтернатива» предлагает Малую Бронную от пересечения с Ермолаевским переулком до перекрестка с Большой Бронной сделать пешеходной зоной с зелеными насаждениями.