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Участок улицы Верхние поля реконструируют в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Участок улицы Верхние поля реконструируют в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на реконструкцию участка улицы Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе комитета.
2 этап: «Пешеходный переход на пересечении ул. Марьинский парк и ул. Верхние Поля» по адресу: районы Люблино, Марьино, Юго-Восточный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в рамках проекта также запланировано строительство подземного пешеходного перехода, переустройство инженерных коммуникаций и возведение остановок общественного транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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