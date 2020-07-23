Участок улицы Верхние поля реконструируют в Москве 

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Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на реконструкцию участка улицы Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе комитета.

2 этап: «Пешеходный переход на пересечении ул. Марьинский парк и ул. Верхние Поля» по адресу: районы Люблино, Марьино, Юго-Восточный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в рамках проекта также запланировано строительство подземного пешеходного перехода, переустройство инженерных коммуникаций и возведение остановок общественного транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».