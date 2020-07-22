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Еще 1 168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Столичные врачи вылечили еще 1 168 пациентов, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в среду сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 168 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939" — сообщила вице-мэр.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,7 млн человек, более 609 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 783 328 случаев заражения, выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство РФ
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