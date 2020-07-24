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В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Перекрытия и ограничения движения будут действовать в Москве с 16.00 пятницы и до утра субботы в связи с проведением городского праздника выпускников в Парке Горького.
Как сообщал в своем Telegram-канале департамент транспорта Москвы, в связи с проведением городского праздника выпускников в Москве движение будет ограничено от центральной части Крымского моста (между Фрунзенской и Пушкинской набережными) до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Кроме того, перекрытие движения будет со съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля.
Помимо этого, изменения коснутся и работы остановки наземного транспорта у Парка Горького. Так, с 16.00 24 июля до 7.00 25 июля остановка "Парк Горького" автобусами № Б, т10 по улице Крымский Вал при следовании к метро "Октябрьская" обслуживаться не будет.
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