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Собянин сменил главу департамента образования Москвы 

Rambler News Service и ещё 17 1 час назад
Собянин сменил главу департамента образования Москвы
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом освободил Исаака Калину от должности главы департамента образования и науки столицы. Документ опубликован на официальном портале мэра Москвы.
«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.
Его место с 23 июля займет Александр Молотков, который ранее был замруководителя данного департамента.
«Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — говорится еще в одном указе.
Калина занимал должность руководителя департамента образования города Москвы с 10 ноября 2010 года. До этого, с 11 сентября 2007 года, он был замминистра науки и образования России.
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Новости Москвы , Образование , Александр Молотков , Сергей Собянин , Исаак Калина , Правительство Москвы
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