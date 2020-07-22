Собянин сменил главу департамента образования Москвы 

«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Его место с 23 июля займет Александр Молотков , который ранее был замруководителя данного департамента.

«Назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — говорится еще в одном указе.

Калина занимал должность руководителя департамента образования города Москвы с 10 ноября 2010 года. До этого, с 11 сентября 2007 года, он был замминистра науки и образования России.