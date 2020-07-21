Мэр рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

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Постройку участка Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе планируют закончить в 2022 году. Об во время осмотра работ заявил мэр столицы Сергей Собянин , передает Агентство "Москва".

"Этот участок от Дмитровки до Ярославки — самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, 10 мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад — 2,4 километра. Для Москвы в сложной стесненной обстановке, когда рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации — это сложнейшая работа. Но, я так понимаю, строители справляются со своими задачами, вышли активно на этот участок, и сегодня уже четверть объемов освоена", — сообщил градоначальник. По словам Сергея Собянина, данный участок позволит улучшить транспортную доступность 800 тысячи жителей северо-востока столицы.

Управляющий проектом ПАО "Мостотрест" Валерий Фабер уточнил, что на данном участке выполнено свыше 20% работ. "Эстакады строятся полным ходом. Также приступили к монтажу новых мостов через реку Яузу, через реку Лихоборку", — делится он.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев , подчеркнул запускать движения транспорта на этом участке СВХ начнут постепенно на отдельных элементах дороги.

Данная магистраль будет без светофоров с тремя полосами движения в каждом направлении. В составе участка хорды будет три эстакады.

Всего в рамках проекта построят и реконструировано 22,6 километра дорог.