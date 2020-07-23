Москве предрекли самое дождливое лето в истории

«Месячная норма осадков уже выполнена в Москве… Это лето наверняка войдёт в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Вильфанд подчеркнул, что в мае в столице выпало три нормы осадков, а в июне — 210-215% от нормы.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России.