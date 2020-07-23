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Погода в Москве: Вильфанд: нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории 

RT на русском и ещё 8 12 минут назад
Москве предрекли самое дождливое лето в истории
Фото: Reuters
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешнее лето в Москве может стать самым дождливым в истории наблюдений.
«Месячная норма осадков уже выполнена в Москве… Это лето наверняка войдёт в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Вильфанд подчеркнул, что в мае в столице выпало три нормы осадков, а в июне — 210-215% от нормы.
Ранее Вильфанд предупредил об аномальной температуре в ряде регионов России.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Человек года , Роман Вильфанд , РИА Новости
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