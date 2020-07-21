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Выставка «Стартап как искусство» откроется в саду «Эрмитаж» 24 июля 

Москва24 2 часа назад
Выставка «Стартап как искусство» откроется в саду «Эрмитаж»
Фото: ТАСС
24 июля в саду "Эрмитаж" откроется выставка "Стартап как искусство", посвященная годовщине существования проекта "Стартап-кафе". Он объединяет предпринимателей, показывающих столицу как город высоких технологий, сообщает руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, посетителям покажут работы разных жанров — от абстракционизма до поп-арта. В расширенную экспозицию войдет более 60 работ, которые можно будет увидеть на светодиодных экранах "Цифрового делового пространства". Выставка, вход на которую бесплатный, будет работать до 24 августа.
"У инновационного бизнеса и живописи есть немало общего — как и художники, стартаперы всегда начинают с чистого листа. И только от их креативности, умения мыслить и мечтать, желания создавать новое зависит результат, который получится в итоге — на холсте или в бизнесе, " — приводит портал мэра и правительства Москвы слова Фурсина.
Проект "Стартап-кафе" отличается проведением дискуссий, выступлений в формате TED и соревнованиями стартап-проектов. За год существования проведено 11 мероприятий, где выступили более 200 спикеров, и поучаствовали порядка трех тысяч человек.
В "Аптекарском огороде" с августа возобновят проведение концертов. При этом меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией будут соблюдены: залы разрешат заполнять на 50 процентов.
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Новости Москвы , Алексей Фурсин , Эрмитаж , Правительство Москвы
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