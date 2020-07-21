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В Москве ещё 853 пациента вылечились от коронавируса 

RT на русском 1 час назад
В Москве ещё 853 пациента вылечились от коронавируса
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в Москве ещё 853 пациента вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших в столице достигло 170 539.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 853 пациента», — цитирует ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она добавила, что «всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771».
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.
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Новости Москвы , Общество
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