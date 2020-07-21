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У станции «Улица Новаторов» в столице появится зарядка для электромобилей 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
У станции «Улица Новаторов» в столице появится зарядка для электромобилей
Фото: Российская Газета
В столице начались работы по благоустройству территорий возле трех новых станций Большой кольцевой линии метро — «Улица Новаторов», «Проспект Вернадского» и «Зюзино». Одной из «фишек» благоустройства станет установка зарядного устройства для электромобилей. Подробности сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Общая площадь благоустройства составит более 36 гектаров. На прилегающей к станциям территории отремонтируют и заменят покрытие проезжей части — более 130 тысяч квадратных метров, будут организованы парковки. «Тротуары частично замостят гранитной и бетонной плиткой, уложат асфальт, общая площадь составит почти 64 тысячи квадратных метров. Будет проложено свыше 200 метров дополнительной ливневой канализации, — сообщил Бирюков. — Предусмотрены замена старого и установка дополнительного освещения. Территорию рядом с тремя новыми станциями будут освещать более 500 фонарей разных модификаций. Особое внимание уделим озеленению — запланирована высадка около 200 деревьев и 1150 кустарников, площадь „зеленого ковра“ газонов превысит 139 тысяч квадратных метров».
Около станций метро установят более 80 лавочек и свыше 30 современных остановочных павильонов, в каждом из них можно будет зарядить телефон. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что также будут благоустроены придомовые территории на улицах Удальцова и Новаторов.
"В Москве постепенно увеличивается количество электромобилей. Для тех, кто уже перешел на этот экологичный вид транспорта, в районе дома №18 по улице Пилюгина возле станции «Улица Новаторов» появится зарядное устройство для машин", — отметил Петр Бирюков.
Все станции метро, возле которых пройдет благоустройство, расположены в зонах сформировавшейся жилой застройки, где много разных учреждений и учебных заведений. В общей сложности здесь живут и работают порядка 500 тысяч горожан, ожидаемый пассажиропоток трех станций составит более миллиона человек в сутки.
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Новости Москвы , Пожары , Петр Бирюков
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