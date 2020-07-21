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Более 81% кафе открылись в Москве после снятия ограничений 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Более 81% кафе открылись после снятия ограничений
Фото: РИА Новости
Более 81% кафе и ресторанов в Москве открылись после снятия ограничений на их работу месяц назад, сообщил ТАСС во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"16 июня в городе возобновили работу летние веранды, неделю спустя — стационарные предприятия общепита: рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и др. Так, возобновило деятельность 11 891 предприятие — это 81,2% от их общего числа", — сказал Немерюк.
"Больше всего ресторанов и кафе вновь открылось на северо-западе Москвы — 97,8%, а меньше всего возобновило работу предприятий общепита в Зеленограде — 62% от общего числа", — уточнил он.
По его словам, в городе уже открылись 1 764 летних кафе — более 83% от работавших в прошлом году.

Новый формат работы

Немерюк напомнил, что с 28 марта по 23 июня общепит в Москве, за исключением заводских и офисных столовых и буфетов, мог работать только навынос или на доставку. "К 31 марта мы видели, что приостановили свою деятельность почти 14,9 тыс. предприятий питания общедоступной сети. Почти 3,1 тыс. из них продолжили работу по доставке и на вынос. Число таких предприятий к 23 июня превысило 4,5 тыс. ", — уточнил Немерюк.
Сейчас рестораны и кафе могут работать в столице при соблюдении ряда профилактических мер: между столиками должно быть как минимум 1,5 метра, на входе должны быть дозаторы с антисептиком или антисептические салфетки, всем сотрудникам следует измерять температуру, они также обязаны носить маски и регулярно менять их.
"За время работы предприятий общественного питания во время режима повышенной готовности составлено 674 протокола об административных правонарушениях, в том числе за отсутствие средств индивидуальной защиты, за несоблюдение социальной дистанции, а также за нарушение запрета на работу до 23 июня", — заключил Немерюк.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , ИТАР-ТАСС
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