В парках Москвы пройдут танцевальные мастер-классы 

В 10 парках Департамента культуры города Москвы проводят танцевальные уроки, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Уточняется, что занятия бесплатные, но некоторые потребуется предварительная регистрация.
В мастер-классах могут принять участие все желающие. Занятия проходят на открытых парковых площадках на свежем воздухе. При плохой погоде мастер-классы могут отменить.
В Измайловском парке ждут любителей латиноамериканских танцев. Преподаватель Сероб Галстян покажет танцевальные связки, включающие элементы румбы, самбы и ча-ча-ча. Также педагог проводит мастер-классы по танго.
Мастер-классы по танго организует и сад «Эрмитаж». Попробовать себя в разных танцевальных направлениях можно в Воронцовском парке.
Специальную музыкально-танцевальную программу для людей старшего поколения подготовил парк «Фили».
Наибольшей популярностью у гостей парков пользуется зумба в парке «Кузьминки».
Подробную информация можно узнать на официальном сайте мэра и правительства Москвы.