В парках Москвы пройдут танцевальные мастер-классы 

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Уточняется, что занятия бесплатные, но некоторые потребуется предварительная регистрация.

В мастер-классах могут принять участие все желающие. Занятия проходят на открытых парковых площадках на свежем воздухе. При плохой погоде мастер-классы могут отменить.

В Измайловском парке ждут любителей латиноамериканских танцев. Преподаватель Сероб Галстян покажет танцевальные связки, включающие элементы румбы, самбы и ча-ча-ча. Также педагог проводит мастер-классы по танго.

Мастер-классы по танго организует и сад «Эрмитаж» . Попробовать себя в разных танцевальных направлениях можно в Воронцовском парке.

Специальную музыкально-танцевальную программу для людей старшего поколения подготовил парк «Фили».

Наибольшей популярностью у гостей парков пользуется зумба в парке «Кузьминки».

Подробную информация можно узнать на официальном сайте мэра и правительства Москвы.