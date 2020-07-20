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Собянин: Cтанция БКЛ «Электрозаводская» готова на 70% 

Российская Газета и ещё 20 1 час назад
Cтанция БКЛ «Электрозаводская» готова на 70%
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин посмотрел, как строится станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии Московского метрополитена. " Он пришел к выводу, что судя по ходу работ, она будет сдана до конца года, как и планировалось.
Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков доложил главе города: "Никаких проблем у нас нет. Основные работы мы выполнили, приступили к архитектуре. В целом, на северо-восточном участке БКЛ в сентябре стоит задача закончить перегонные тоннели. Все идет в графике. Осталось два перегона от станции "Стромынка" до "Рижской" и от "Рижской" до "Шереметьевской".
Говоря о важности большого кольца метро, Собянин сказал:
"Большая кольцевая линия — это важнейшая стройка метростроения. Она позволит улучшить транспортную доступность москвичей, даже тех, кто не пользуется метрополитеном. Станция "Электрозаводская" очень сложная, это будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро и третьим диаметром МЦД Казанского направления. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечим Арбатско-Покровскую линию новой станцией".
Строить "Электрозаводскую" начали в 2016 году. Находится она на участке между станциями "Нижегородской и "Савеловской". В настоящий момент ее готовность составляет 70%. Весь северо-восточный участок БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание 12 районов Москвы: Савеловского, Бутырского, Алексеевского, Красносельского, Марьиной Рощи, Мещанского, Сокольников, Басманного, Соколиной Горы и Лефортово. Его протяженность — 14 километров. Пока в эксплуатацию на участке введены станции "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". Еще четыре строятся — "Электрозаводская" "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Сергей Жуков
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