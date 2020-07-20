"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 12:30 до конца суток 20 июля в Москве и Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве на предстоящей неделе будет тепло — до плюс 22-23 градусов, ожидаются небольшие дожди.

На предстоящей неделе в столице прогнозируются дожди. Наиболее интенсивные дожди будут 20 и 21 июля. Воздух прогреется до 20–23 градусов.

Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник в Москве будет немного прохладнее.

Ранее синоптик рассказал о погоде в России в августе. В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9–14 градусов.

Кроме того, говорилось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. Метеорологи напоминают, что дождливой была и первая половина лета в 2017 году, но тогда к середине сезона выпало 224 миллиметра, или 91% сезонной нормы.