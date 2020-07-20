Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до конца понедельника 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
МЧС о
Фото: Москва24
В столице и Московской области до конца понедельник ожидается гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 12:30 до конца суток 20 июля в Москве и Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве на предстоящей неделе будет тепло — до плюс 22-23 градусов, ожидаются небольшие дожди.
На предстоящей неделе в столице прогнозируются дожди. Наиболее интенсивные дожди будут 20 и 21 июля. Воздух прогреется до 20–23 градусов.
Синоптики предупредили, что в понедельник и вторник в Москве будет немного прохладнее.
Ранее синоптик рассказал о погоде в России в августе. В Москве и Подмосковье в августе температура будет меняться от 20 до 25 градусов днем, а по ночам будет 9–14 градусов.
Кроме того, говорилось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. Метеорологи напоминают, что дождливой была и первая половина лета в 2017 году, но тогда к середине сезона выпало 224 миллиметра, или 91% сезонной нормы.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Москва24: последние новости
Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19 Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19 Собянин рассказал о строительстве станции "Электрозаводская" БКЛ метро Собянин рассказал о строительстве станции "Электрозаводская" БКЛ метро Почти 150 домов в столице расселяют по программе реновации Почти 150 домов в столице расселяют по программе реновации
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Пожары , МЧС , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Умер Александр Беляев
00:09
Умер Александр Беляев
Общество
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение