Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Цикл авторских лекций об искусстве начнется на ВДНХ с 22 июля

ТАССиещё 2
1 час назад
Комментарии
Цикл авторских лекций об искусстве с 22 июля будет проходить в павильоне "Книги" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.
На ВДНХ пройдет цикл авторских лекций об искусстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"22 июля в 19:00 в павильоне "Книги" на ВДНХ стартует цикл авторских лекций об искусстве, в том числе по стрит-арту и современной литературе. Первым событием в рамках цикла РОСИЗО станет лекция "История развития русского графического романа. От лубка до комикса". Вход бесплатный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, лекции будут проходить раз в месяц. В рамках цикла лекторами станут художники, искусствоведы, писатели и другие специалисты.
Первую лекцию прочитает создатель Первой московской городской библиотеки комиксов Андрей Дроздов. Он расскажет гостям о том, что такое русский графический роман, какую трансформацию он претерпел за время становления и каково его место в прошлом и будущем литературы.
"Участники лекции также узнают историю создания первых отечественных комиксов и их героев, основные вехи развития и имена создателей. Особое внимание лектор уделит влиянию Антона Чехова, Даниила Хармса, Владимира Гиляровского и других писателей на формирование графической культуры в России", - говорится в сообщении.
Комментарии
Новости Москвы,Владимир Гиляровский,Андрей Дроздов,Антон Чехов,Даниил Хармс
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress