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В Москве появится 18 новых особо охраняемых природных территорий 

РИА Недвижимость и ещё 6 1 час назад
Собянин рассказал о новых природных территориях
Фото: РИА Новости
Около 7,5% территории Москвы, на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.
"Сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города. Для сравнения — это площадь Москвы внутри Садового кольца", — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1730 га.
Собянин уточнил, что среди крупных природных территорий, которые взяли под охрану в этом году, — комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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