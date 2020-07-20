Собянин рассказал о новых природных территориях

Около 7,5% территории Москвы , на которых находятся 140 природных территорий, взято под особую охрану, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в понедельник.

"Сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, а их площадь превысила 19 тысяч га или 7,5% территории города. Для сравнения — это площадь Москвы внутри Садового кольца", — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в июне-июле нынешнего года он подписал решения о создании в Москве 18 новых особо охраняемых природных территорий площадью свыше 1730 га.

Собянин уточнил, что среди крупных природных территорий, которые взяли под охрану в этом году, — комплексный заказник "Зеленоградский" и два расположенных в нем памятника природы "Голеневский ручей" и "Малинское болото", фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный", ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".