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Почти 150 домов переселят по программе реновации в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 39 минут назад
Почти 150 домов переселят по программе реновации
Фото: РИА Новости
Количество переселяемых домов по программе жилищного фонда в Москве возросло до 148. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики в пятницу, 20 июля.
— Жителям 10 пятиэтажек в поселке Армейский предложены варианты квартир в новостройках по адресам: поселок Шишкин Лес, дом 9, корпус 1 и дом 21, корпус 1. С учетом этого количество домов, переселяемых по программе реновации в Москве, возросло до 148, — рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
В пресс-службе сообщили, что в Троицком административном округе в программу включено 124 дома. Для переселения жителей подобрано пять стартовых площадок. В поселке Михайлово-Ярцевское предстоит расселить 31 жилой дом площадью 58 тысяч квадратных метров.
Уточняется, что в Москве 58 новостроек уже введены в эксплуатацию, из них 55 домов готовы к заселению. Около 260 объектов находятся в стадии строительства, сообщает агентство «Москва».
Ранее, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что график переселения по программе реновации в Москве не сдвинется, несмотря на пандемию нового типа коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Сергей Левкин , АГН "Москва"
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