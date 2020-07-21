Приложение «Моя Москва» поможет записаться на ПЦР тест

Москвичи теперь могут записаться на тестирование на коронавирус еще с помощью одного приложения — "Моя Москва". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Раньше жители города могли записаться на ПЦР-тестирование с помощью приложений "ЕМИАС. ИНФО" и "Госуслуги Москвы".

"Теперь это [записать на тестирование] можно сделать с помощью мобильного приложения "Моя Москва". Записаться и пройти исследования могут те, у кого есть московский полис ОМС. Пользователям будут доступны свободные записи на прием на ближайшие две недели. Напомним, что через приложение также можно записаться на бесплатное ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19", — говорится в сообщении.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. ИФА (ИХЛА) (иммуноферментный и иммунохемилюминесцентный анализ) — это лабораторное исследование по крови из вены, с помощью которого выявляют иммунный ответ к вирусу.

Бесплатно сдать анализ на коронавирус методом полимеразной цепной реакции теперь могут как взрослые, так и дети на базе 207 московских поликлиник. В 30 городских учреждениях также можно пройти ИФА-тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разных стадиях, поэтому сочетание двух способов тестирования позволяет получить наглядную картину уровня заболеваемости горожан.