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В трех округах Москвы заработают новые правила проезда грузовиков 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В трех округах введут новые правила проезда грузовиков
Фото: РИА Новости
В трех округах Москвы вводятся новые правила проезда большегрузов. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Нововведения вступят в силу с 1 августа в Центральном, Западном и Северо-Западном округах.
"Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД", — уточняется в сообщении.
Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты поездок.
Введение грузового каркаса — списка улиц, по которым разрешено передвигаться автомобилям массой более 2,5 т, позволяет исключить проезд грузовиков через районы жилой застройки, чтобы разгрузить дороги, снизить уровень шума и уровень загрязнения воздуха.
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